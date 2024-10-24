Москва, 24 октября, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Российским пользователям вновь стало доступно обновление драйверов для видеокарт американской компании Nvidia. При этом ещё 23 октября запрос блокировался.

BagoGames Nvidia

Теперь при переходе на страницу загрузки ручное скачивание драйверов с сайта компании не ограничивается. До этого все попытки сопровождались сообщением об ошибке с запретом доступа.

Компания Nvidia в 2022 году объявила об уходе из России.

Как сообщало ИА Регнум, в мае американская компания Microsoft предоставила пользователям из России доступ к обновлениям Windows и Office без использования VPN. По словам президента ассоциации «Руссофта» Владимира Макарова, Microsoft пытается искать лазейки, чтобы остаться на очень важном для компании российском рынке. В частных заявлениях корпорация гарантировала полную поддержку своего программного обеспечения, но в официальных комментариях говорила об обратном.