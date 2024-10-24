Вашингтон, 24 октября, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне выразило возмущение в отношении решения США предоставить Киеву кредит в размере 20 млрд долларов за счёт доходов от замороженных активов РФ.

Telegram-канал дипмиссии Посольство РФ в США

Глава Белого дома Джо Байден 23 октября об этом объявил, назвав это решение «историческим».

«Даже обывателю понятно, что по-настоящему «знаменательным» в данном случае можно назвать возведённое здесь в ранг государственной политики воровство», — говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты считают, что неоколониальные замашки узкой группки стран во главе с США давно и заслуженно «вызывают резкое отторжение» у большинства стран мира.

Как пример, результаты саммита БРИКС в Казани. Они подтвердили востребованность многосторонних усилий по выстраиванию независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от таких незаконных действий, заключили в российском посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в размере 35 млрд евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Средства Киев запросил на «восстановление Украины». Кредит со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму €45 млрд.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Великобритания предоставит Украине кредит в 2,93 млрд долларов, погашать который предполагается из доходов от замороженных активов России.