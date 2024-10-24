Лондон, 24 октября, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Одни из лидеров стран Содружества наций, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, на первое место поставили участие в БРИКС в Казани нежели присутствие на саммите британской организации, который в эти дни проходит в островном государстве в Тихом океане Самоа, с участием премьер-министр Соединённого Королевства Киром Стармером. Об этом написали авторы Bloomberg.

Kremlin.ru Участники саммита БРИКС

Издание проанализировало список приглашённых в Самоа и сделало вывод, что «полномочия британского монарха уже не те, что были раньше».

«Нарендра Моди и Сирил Рамафоса, два самых влиятельных главы правительств содружества, которые обычно присутствуют на саммите, планируют пропустить его в этом году ради БРИКС», ― отметили авторы.

Также известно, что на британский саммит не поехали премьер-министры Шри-Ланки и Канады.

Встреча глав стран Содружества наций проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В числе участников король Великобритании Карл III. Всего заявлены представители более 50 стран.

При этом Нарендра Моди прервал свой визит в Казань из-за встречи в Дели с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

В столицу Татарстана для участия в мероприятии прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Моди на заседании 23 октября заявил, что БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества. Он добавил, что Индия возлагает надежды на то, что БРИКС сможет внести свой вклад в решение всех этих глобальных проблем.

По итогам встречи страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию. Документ состоит из 134 пунктов. В начале текста отмечается важность дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания стратегического партнёрства. Участники саммита также выразили убеждённость, что расширение партнёрства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага.