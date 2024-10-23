Казань, 24 октября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Украине грозит исчезновение, если власти страны решат сбросить на Москву «грязную бомбу». Об этом 23 октября заявил на полях саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сергей Корсун ИА REGNUM Подстава (Зеленский, атака БПЛА на Кремль)

«Ну нажал на красную кнопку, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский должен обладать определённой смелостью для подобных действий.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Александра Лукашенко, военные действия на Украине в 2024 году не закончатся, а заявления Зеленского о завершении кризиса в следующем году являются его хотелками. Украинский лидер неопытен, поэтому ему следовало бы советоваться в таких вопросах с военными и сторонниками, добавил президент Белоруссии.

Немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия 17 октября написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

В этот же день Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. При этом он заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Киева альтернативой вступлению в НАТО.

Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС. В современном мире, отметил он, создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии. Ещё до перехода кризиса в горячую фазу украинское политическое руководство заявляло, что Киеву стоило бы иметь ядерное оружие. Любая подобная угроза вызовет ответ со стороны России, подчеркнул Путин.