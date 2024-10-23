Киев, 24 октября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. На Украине ночью 24 октября взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробностей инцидентов нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской области и Киева. Также воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее взрывы в Киеве были слышны поздним вечером 23 октября.

В ночь на 22 октября в Сумах и Полтавской области Украины были слышны взрывы.