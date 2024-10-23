Москва, 24 октября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Послание в стихотворной форме, вероятно, морской пехотинец оставил на пустой странице своего военного билета. Фотография текста опубликована в Telegram-канале Battle_Z_Sailor.

Telegram-канал Battle_Z_Sailor Послание в военном билете

Предполагается, что послание боец написал на случай гибели. Он его адресовал боевикам ВСУ, если они обнаружат документ.

«Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы… Я мёртв — но даже в смерти зол и горд!» — оставил такое послание погибший на 11-й странице «Особые отметки».

Чей это военный билет и где он был найден, не указывается, но канал посвящён работе ВМФ РФ. Предположительно, документ принадлежит морскому пехотинцу.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота обнаружили тайник украинских боевиков с боеприпасами для гранатомётов производства Польши и США юго-западнее Угледара. Обнаруженные боеприпасы изъяли для дальнейшего изучения.

Морские пехотинцы ТОФ уничтожили украинскую разведывательную группу в Суджанском районе Курской области из шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Троих ликвидировали, остальных взяли в плен.