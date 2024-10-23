Ходейда, Йемен, 24 октября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Авиация США и Великобритании поздним вечером 23 октября нанесла удары по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

«Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлётно-посадочная полоса для военных самолётов», — уточнил источник агентства.

Бомбардировка велась после интенсивных полётов в воздушном пространстве провинции Ходейда.

Информацию о последствиях атаки, возможных жертвах и пострадавших не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября минимум два удара нанесли по территории порта Рас-Иса округа Ас-Салиф подконтрольной хуситам йеменской провинции Ходейда силы Соединённых Штатов и Великобритании.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» предупредили, что обстреляют территорию Израиля и не позволят связанным с еврейским государством судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива. С 7 октября 2023 года они атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.

Власти США в ответ на действия «Ансар Аллах» объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

За год Йемен подвергся 774 атакам, в том числе бомбардировкам, в результате чего погибли 82 человека, ещё около 340 получили ранения, заявил 6 октября лидер мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси.