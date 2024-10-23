Севастополь, 24 октября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 24 октября отработали российские средства ПВО, была сбита одна ракета украинских боевиков. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Как пояснил губернатор, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили ракету ВСУ.

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе ночью 24 октября работали системы противовоздушной обороны. Была объявлена ракетная опасность.

В 01:23 губернатор Севастополя написал об отмене ракетной опасности. Сигнал тревоги длился 13 минут.

Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила ночью 23 октября четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море.