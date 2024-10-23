Москва, 24 октября, 2024, 01:37 — ИА Регнум. В связи с выявленными случаями заболевания животных бешенством в районе Люблино на юго-востоке Москвы были введены ограничительные меры. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Pitomcy.net Бешенство

Согласно документу, 21 и 22 октября были зафиксированы случаи заражения домашних животных бешенством. В качестве эпизоотического очага указана улица Краснодарская, дом 72, корпус 3. Территория, прилегающая к этому месту и ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов, была признана неблагополучным пунктом.

Ограничительные меры, включая карантин, будут действовать до 22 декабря 2024 года. В этот период запрещается ввоз и вывоз животных, восприимчивых к заболеванию, за исключением тех, которые были вакцинированы от бешенства в течение 179 календарных дней до вывоза.

Как сообщало ИА Регнум, волк покусал двух человек в селе Моторском Красноярского края. Зверь подошёл к жилым домам, покусал людей, а также нескольких домашних и сельскохозяйственных животных. Хищника застрелили. По данным Роспотребнадзора, животное было заражёно бешенством.

Опасные заболевания, например бешенство и туберкулёз, может получить человек от собаки. Поэтому пренебрегать вакцинацией и гигиеной питомцев собаководы не должны, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.