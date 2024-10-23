Симферополь, 24 октября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто ночью 24 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Most.life Крымский мост

Информация о приостановке движения опубликована в 01:11 мск.

Служба охраны призвала находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие.

Через 23 минуты движение по мостовому переходу было возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве поздним вечером 23 октября прогремели взрывы. Украинский телеканал ТСН предположил, что в городе работает система ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

17 октября на территории Севастополя объявили воздушную тревогу. В связи с этим гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности.

27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, включая систему защиты Крымского моста. Один из них передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе. Второй собирал и передавал Киеву сведения о том, где в Севастополе находятся российские военные и техника.