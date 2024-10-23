Анкара, 24 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. После теракта в Анкаре национальная разведывательная организация совместно с военно-воздушными силами Турции провели операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Об этом 23 октября сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на министерство обороны Турции.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16 ВВС Турции

В ведомстве уточнили, что для предотвращения террористических нападений на население Турции в общей сложности было уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам.

Операции продолжатся, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой компании TUSAS, выпускающей военные самолёты и космическое оборудование. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. В МВД страны назвали инцидент терактом. Предположительно, теракт осуществили члены Рабочей партии Курдистана. Правоохранители устанавливают личности преступников, собираются необходимые доказательства, заявил глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

В результате теракта погибли пять человек. Ещё 22 человека пострадали, из них 19 остаются в больницах, двое — в тяжёлом состоянии.