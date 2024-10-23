Тольятти, Самарская область, 24 октября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. 23 октября скончался народный артист России, один из основателей драматического театра «Колесо» в Тольятти Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Об уходе артиста сообщили коллеги.

Драмтеатр «Колесо» Евгений Князев

Причина смерти Евгения Князева не уточняется.

Коллеги по театру написали, что уход мэтра — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, области и города.

«Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — говорится в некрологе.

Родом Князев из Тулы. Окончил ГИТИС. Служил в Ярославском академическом театре драмы, преподавал, выпустил ни один курс талантливых актёров.

В 1988 году приехал с единомышленниками в Тольятти и стал одним из основателей театра «Колесо».

На тольяттинской сцене он сыграл более 40 ролей в спектаклях «Чехов. Женщины» (Хирин), «Как закалялась сталь» (старик-извозчик), «Вишнёвый сад» (Фирс) и другие.

В спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили» он исполнил роль Иосифа Сталина.