Казань, 24 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Инициатива о введении налога на бездетность в России — отвратительна. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на полях саммите БРИКС.

ИА Регнум Младенец, ребенок, новорожденный

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать?» — заявила Симоньян.

Главред также отметила, что знает огромное количество людей, которые хотят детей, но не могут их иметь по ряду объективных причин.

Как сообщало ИА Регнум, предложения ввести в России налог на бездетность являются не более чем провокацией, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец 11 октября предложил ввести в России налог для бездетных россиян и семей с одним ребёнком. Экономист назвал размер такого налога — 30–40 тыс. рублей с семьи.

В этот же день уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская назвала эту инициативу «битьём хлыстом», а не решением проблем с рождаемостью. Она подчеркнула, что такие идеи настраивают общество против детей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 октября заявил, что предложение о введении в России налога на бездетность требует анализа специалистов. По его словам, администрации президента РФ ещё неизвестны детали этой инициативы.