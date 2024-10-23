Париж, 24 октября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет молодым людям, которые одержимы успехом. В посте, опубликованном в Telegram, он призвал никогда не пить алкогольные напитки, пояснив, что краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания.

Иван Шилов ИА Регнум Алкоголь

По словам Дурова, если бы ему предложили дать один совет молодым людям, которые стремятся к великим свершениям, то он бы призвал сделать табу на алкоголь.

«Я видел, как многие успешные люди губили себя. Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя это может временно поднять вам настроение, это всё равно что взять кредит — вы вернёте его с процентами», — пояснил свою позицию Павел Дуров.

Бизнесмен при этом признал, что трудно противостоять социальному давлению. Привычки большинства являются саморазрушительными — люди вокруг употребляют алкоголь, едят вредную пищу и ведут малоподвижный образ жизни. И это нормально, согласился Дуров.

«Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив здоровье своего ума и тела», — резюмировал известный программист.

Павел Дуров признался, что не употребляет спиртное почти 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Кировского района в Екатеринбурге начала проверку по факту отравления подростков спиртными напитками. Группа подростков 2008, 2010, 2011 годов рождения пили алкоголь на территории Шарташского лесопарка. Позже трое из них почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.

Россияне стали меньше и реже выпивать. По результатам опроса ВЦИОМ, количество непьющих россиян за 20 лет выросло вдвое и достигло 48%. Для сравнения, в 2004 году потребителей алкоголя было почти в три раза больше, чем трезвенников, 73% и 27% соответственно.

Алкогольная зависимость — психоинфекционная болезнь, которой могут «заразиться» здоровые люди. Это происходит из-за механизмов психики, рассказал завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.