Дуров рассказал, почему не стоит пить спиртное молодым людям
Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не пить алкоголь
Париж, 24 октября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет молодым людям, которые одержимы успехом. В посте, опубликованном в Telegram, он призвал никогда не пить алкогольные напитки, пояснив, что краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания.
По словам Дурова, если бы ему предложили дать один совет молодым людям, которые стремятся к великим свершениям, то он бы призвал сделать табу на алкоголь.
«Я видел, как многие успешные люди губили себя. Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя это может временно поднять вам настроение, это всё равно что взять кредит — вы вернёте его с процентами», — пояснил свою позицию Павел Дуров.
Бизнесмен при этом признал, что трудно противостоять социальному давлению. Привычки большинства являются саморазрушительными — люди вокруг употребляют алкоголь, едят вредную пищу и ведут малоподвижный образ жизни. И это нормально, согласился Дуров.
«Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, сохранив здоровье своего ума и тела», — резюмировал известный программист.
Павел Дуров признался, что не употребляет спиртное почти 20 лет.
Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Кировского района в Екатеринбурге начала проверку по факту отравления подростков спиртными напитками. Группа подростков 2008, 2010, 2011 годов рождения пили алкоголь на территории Шарташского лесопарка. Позже трое из них почувствовали недомогание и были доставлены в больницу.
Россияне стали меньше и реже выпивать. По результатам опроса ВЦИОМ, количество непьющих россиян за 20 лет выросло вдвое и достигло 48%. Для сравнения, в 2004 году потребителей алкоголя было почти в три раза больше, чем трезвенников, 73% и 27% соответственно.
Алкогольная зависимость — психоинфекционная болезнь, которой могут «заразиться» здоровые люди. Это происходит из-за механизмов психики, рассказал завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.