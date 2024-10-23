Москва, 23 октября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил прошедшую встречу президентов и секретарей национальных футбольных федераций (УЕФА), которая состоялась во Франции в сентябре.

РИА Новости

Митрофанов не стал подробно говорить об итогах переговоров, сославшись на конфиденциальность. Но признал, что результат встречи есть.

«Я оцениваю положительно», — сказал генсек РФС в интервью РБК.

При этом Максим Митрофанов отказался называть сроки возвращения российского футбола на международную арену, а также не сказал, что ждёт национальную команду и какие шансы на восстановление РФС.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России сможет вернуться на международные турниры через два года после завершения спецоперации, 20 сентября заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

26 апреля президент РФС Александр Дюков заявил о паузе в переговорах по допуску российских команд на международные турниры. Он отметил, что российская сторона привела все аргументы для этого, теперь «мяч на половине поля УЕФА». При этом он добавил, что у России по-прежнему есть возможность смены конфедерации.