Казань, 23 октября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает авторитет страны в мире. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом на полях саммита в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум Путин БРИКС

«Присоединение Эфиопии к БРИКС — это важный шаг и ещё одно подтверждение авторитета вашей страны на международной арене», — сказал Путин.

Также он заверил, что Россия продолжит содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения. Позиции Эфиопии и России в большинстве вопросов «часто довольно близки», отметил Путин. Он указал на активизацию политического диалога, налаживание взаимодействия между министерствами и ведомствами стран. Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшие месяцы может посетить Эфиопию с официальным визитом, уточнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября российский президент на приёме в честь участников саммита БРИКС поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия. Участниками торжественного мероприятия стали главы делегаций стран БРИКС и приглашённые лидеры.

Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 года. С начала года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Владимир Путин 19 сентября заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах.