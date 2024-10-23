Казань, 23 октября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Тема Украины важна для российской повестки, но далеко не центральная на БРИКС. Так ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов, почему в итоговой декларации саммита было мало внимания уделено украинскому кризису.

Сергей Гунеев/РИА Новости Снимок

По мнению Пескова, это, важный, но абсолютно не центральный вопрос БРИКС.

«Да, это важный вопрос российской повестки дня. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — пояснил пресс-секретарь президента РФ в комментарии радиостанции «Маяк».

Казанская декларация насчитывает 43 страницы и 134 пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября была опубликована принятая по итогам саммита БРИКС Казанская декларация. Полный текст документа размещён на сайте Кремля.

В общем доступе появилось меню торжественного приёма представителей стран — участниц БРИКС в Казани. Ужин от имени президента России Владимира Путина как хозяина саммита завершил второй день форума. Он состоялся на площадке «Казань экспо» и длился около полутора часов.

Путин на приёме 23 октября в честь участников саммита БРИКС поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия, поблагодарил всех за участие.

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.