Казань, 23 октября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В общем доступе появилось меню торжественного приёма представителей стран — участниц БРИКС в Казани. Ужин от имени президента России Владимира Путина как хозяина саммита завершил второй день форума. Он состоялся на площадке «Казань экспо» и длился около полутора часов.

«Сегодня успешно прошли заседания саммита в узком и широком составах. Они были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере», — резюмировал Путин на торжественном приёме.

Участникам и делегатам саммита из 36 государств, а также представителям шести международных организаций предоставили разнообразие татарской кухни и блюда, которые входят в меню разных стран.

В меню предлагались: татарская лепёшка кыстыбый с картофелем, пельмени с осетриной, вареники с грибами, овощная лазанья, как основное блюдо либо запеченный с овощами судак, либо голень ягненка.

На десерт повара приготовили шоколадный торт, яблочный пирог с ванильным мороженым, шербет из лайма.

Из напитков гости выбирали российские вина от винодельни Криница: рислинг или купаж «Риваж».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на приёме 23 октября в честь участников саммита БРИКС поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия, поблагодарил всех за участие.

БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН.

Путин отметил, что заседания саммита прошли успешно. По его словам, все участники БРИКС настроены на совместную работу по формированию более демократической мировой системы. Партнёры понимают, что сообща смогут воплотить в жизнь самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.