Минск, 23 октября, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине, сожалея при этом о потерях. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с журналистом «Би-би-си» Стивеном Розенбергом, сообщило 23 октября агентство БелТА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Абсолютно убеждён в том, и будьте в этом уверены (я не просто убеждён, я это знаю): Путин твёрдо считает, что он прав, и мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Путин часто говорит: главное это интересы России и людей. Он привержен этим интересам и защищает их, подчеркнул Лукашенко.

Путин увидел большую опасность в том, что Украина начала двигаться в сторону анти-России. Им были предприняты определённые действия, всякое могло случиться, остаётся только гадать, отметил белорусский президент.

Как сообщало ИА Регнум, Украина может потерять свою государственность, если Киев откажется от переговоров, считает Александр Лукашенко. По его словам, Киеву нужен мир, поэтому нужно двигаться в этом направлении. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо исходить из «реалистичных ожиданий», добавил Лукашенко.

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, заявил 18 октября Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября отмечал, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. В этой ситуации нет конкретных временных рамок. Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное, продолжил представитель Кремля.