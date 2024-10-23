Лондон, 23 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Великобритания использует тему защиты так называемого «зернового коридора» в качестве предлога для прикрытия поставок для ВСУ по Чёрному морю, сказано в заявлении посольства России в Лондоне, передаёт ТАСС.

Британские власти заявляют, что всё более интенсивные удары ВС РФ по украинским портам якобы приводят к задержкам доставки продовольствия для Палестины и зерна для стран глобального Юга, но раскручивание данной темы по существу подтверждает вовлеченность Запада в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам, отметили дипломаты.

«На этом фоне анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продления агонии киевского режима», — сказано в заявлении посольства.

Заявлениями о якобы ведущейся защите интересов стран глобального Юга власти Британии пыталась отвлечь внимание от темы выплаты Лондоном репараций за работорговлю, добавили дипломаты.

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