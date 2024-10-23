Казань, 23 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на приёме в честь участников саммита БРИКС поднял тост за процветание народов и укрепление взаимодействия.

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«Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих», — поднял бокал российский лидер.

Участниками торжественного мероприятия стали как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашённые лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.

Российский лидер также отметил, что заседания саммита глав государств БРИКС в Казани прошли успешно. По его словам, все участники БРИКС настроены на совместную работу по формированию более демократической мировой системы. Партнёры понимают, что сообща смогут воплотить в жизнь самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы, отметил Путин.