Курск, 23 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии предотвратил попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть в Курскую область, сообщила 23 октября пресс-служба ведомства.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бойцы спецназа при помощи беспилотника обнаружили в зоне проведения контртеррористической операции неизвестное транспортное средство, сказано в публикации.

«Оператор БПЛА отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута до определённой противником точки спешивания. Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесён при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала кадры нанесения удара.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 октября пресс-служба Минобороны проинформировала, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За всё время боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили почти 26 тыс. человек.

8 октября сообщалось, что бойцы Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. Члены ДРГ противника пытались укрыться за брошенным грузовиком.

19 населённых пунктов Курской области уже освобождены от боевиков ВСУ, сообщил 12 октября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.