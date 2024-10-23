Казань, 23 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. На цифровую инфраструктуру БРИКС во время проведения саммита в Казани прошли массированные кибератаки. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Об огромном интересе со стороны недружественных нам стран говорят беспрецедентные атаки на инфраструктуру площадки», — сказал Кобяков.

По информации советника главы государства, кибератаки фиксируются на протяжении двух дней.

Согласно оценке Кобякова, мощность атак на каналы связи составила в моменте более 40 гигабайт в секунду. При этом он отметил, что организаторы саммита заранее сформировали структуры информационной безопасности, которые смогли обеспечить работу мероприятия.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о массированной кибератаке на ресурсы министерства из-за рубежа, в связи с чем ей пришлось перенести свой брифинг. Дипломат связала атаку с проходящим в Казани саммитом БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на 7 октября. Злоумышленники пытались прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, но не смогли нанести работе медиахолдинга существенный урон, уточнили представители ВГТРК.