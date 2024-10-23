Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры для защиты граждан от мошенничества, однако это жёсткая мера. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр-2024» в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жёсткий вариант, который возможен как одна из мер», — сказал он.

Липов уточнил, что в настоящее время обсуждается создание определённого комплекса требований к зарубежным мессенджерам с точки зрения пропуска звонков. А Роскомнадзор, по словам главы ведомства, сможет вводить ограничения на звонки, пока мессенджеры не выполнят данные требования.

Он добавил, что комплекс этих мер будет обсуждаться на форуме «Спектр-2024», который проходит 23–24 октября в Сочи. Цель мероприятия — обмен информацией, опытом, взглядами на проблемы, связанные с регулированием отрасли связи и инфокоммуникационных технологий.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России.

Поводом для блокировки стало нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Позже ведомство сообщило, что не видит оснований для разблокировки Discord в ближайшем будущем.