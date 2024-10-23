Москва, 23 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Участники фестивалей на сегодняшний день передали больше 30 тонн продуктов. Среди них варенье, мёд, чай, пряники, продуктовые наборы. То, что сложно транспортировать, например пироги, отправляется в военные госпитали», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что к сбору гумпомощи присоединяются и фермеры столичных ярмарок, которые передают бойцам СВО овощи, колбасу, тушёнку, рыбные консервы и т.д.

«Помощь участникам СВО оказывают также порядка 100 крупных торговых центров. Собирают комплексную гуманитарную помощь: продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную», — добавил мэр.

Собянин отметил, что в зону СВО также отправляется оборудование, среди которого пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

В августе Сергей Собянин сообщил о том, что более 60 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям. Он рассказал, что НКО создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.