Москва, 23 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Британские дипломаты, напавшие на российских журналистов в московском аэропорту Внуково, этой выходкой показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ, заявила 23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Инцидент произошёл накануне, 22 октября. Заместитель посла Великобритании в России Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам, прибывшим во Внуково.

«В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть всё нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», — отметила Захарова.

Британские власти регулярно издеваются над российскими журналистами, не продлевая аккредитации, не выдавая визы и не пуская на мероприятия, а новая выходка показывает, что британские официальные лица не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналиста, свобода слова и уважение к журналистике, подчеркнула официальный представитель МИД.

«Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в Москву 22 октября прибыли руководитель британского Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси. Додд встречал их во Внуково. В аэропорту, куда также приехали российские журналисты, Додд сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

Аллан и Фасси приехали в Москву, чтобы проинспектировать работу посольства. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства. В сентябре МИД РФ прекратил их аккредитацию из-за подозрения в разведывательной деятельности. У ведомства появились доказательства, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Захарова отмечала, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.