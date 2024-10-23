Москва, 23 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Грядущий рост цен на такси в России обсуловлен во мном подорожанием самих автомобилей, заявил председатель движения «Форум такси» Олег Амосов.

ИА Регнум

Ранее в среду «Известия» сообщили, что цены на такси могут вырасти уже с 25 октября. Так, за километр пути и минуты в «Яндек Go» в тарифе «Комфорт» цена вырастет на 25% — с 12 до 15 рублей. Среди причин эксперты назвали дефицит водителей, новые требования закона о такси, введение страховок ОСГОП.

По мнению Амосова, до Нового года цены на такси вырастут ещё на 15%, и это не предел.

«Официально, пока тарифы на поездки в такси никто не поднимал. Хотя цены выросли примерно на 20%. В общей сложности цены вырастут по всей на 30-40% по всей стране в течение года», — указал автоэксперт.

Рост цен он связал с подорожанием автомобилей и топлива.

«Автомобили с 2019-го года подорожали на 250-300%. Обслуживание автомобиля подорожало. Если говорить о росте топлива за это время оно подорожало примерно на 20%», — сказал он.

При этом Амосов напомнил, что по данным дептранса, только в Москве и области количество такси побило все рекорды: 187 тыс. было два месяца назад, а до конца года ожидается 200 тыс. такси в регионе. При этом количество выданных разрешений для водителей на работу в такси составило по России порядка 430 тыс. разрешений, почти половина пришлась на Москву. По всей России таксисты начали уходить в «серую» зону и работать нелегально.

В то же время в компании «Яндекс Go» журналистам с 25 октября компания совместно с таксопарками скорректирует тарифы в Москве. Это, как утверждается, поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки.

«Также корректировка тарифов позволит частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей. После изменения тарифов сервис по-прежнему будет доступен широкой аудитории пассажиров — средний чек на поездки в такси вырастет не более чем на 3-4%», — заявили в компании.

По мнению Амосова, «Яндекс» лукавит и стоимость тарифов вырастит гораздо серьёзнее, а на 3-4% поднимется цена именно базового тарифа, которого уже давно нет, потому что на него все время высокий спрос.

«Может быть, в 5 утра, когда не будет совсем спроса, а в этом районе будет большое количество машин, вы сможете уехать по базовому тарифу. В некоторых городах действует именно базовый тариф. Но в основном везде все время действует более дорогой тариф, из-за высокого спроса», — отметил автоэскперт.