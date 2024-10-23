Москва, 23 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» обратилась к Госдуме РФ с требованием добавлять в соль йод. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

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«У многих россиян сейчас наблюдается дефицит йода в организме, который приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. Я призываю вернуть в Россию практику йодирования соли. Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», — заявила специалист.

Она уточнила, что советская власть в 1930-х годах добавляла в соль йод, а в 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли. По словам Малышевой, дефицит йода в организме у россиян возник после отмены действия данного документа.

Как передавало ИА Регнум, Малышева 31 мая рассказала о правильном бутерброде, который можно съесть перед сдачей важного экзамена. По её мнению, таковой должен состоять из курицы, авокадо, цельнозернового хлеба и сыра пармезан.

Немецкие учёные пришли к выводу, что употребление орехов на завтрак является более полезной альтернативой яйцам. Как показали результаты исследования, отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.