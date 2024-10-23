Казань, 23 октября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 октября в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани выразил ему соболезнования в связи с терактом на заводе TUSAS в Анкаре.

Александр Кряжев/РИА Новости

Россия осуждает любые проявления терроризма, подчеркнул Путин в начале встречи с Эрдоганом.

«Прежде чем мы начнём работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы», — сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, глава МВД Турции Али Ерликая ранее, 23 октября, сообщил, что на производственном объекте аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре произошёл теракт, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Турецкое информагентство IHA проинформировало, что помимо взрыва в районе завода были слышны звуки стрельбы, а на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов. Турецкий телеканал NTV сообщал, что проникшие на предприятие террористы могли захватить заложников. Также местные СМИ информировали, что на месте происшествия продолжается перестрелка, а двое из предположительно троих террористов ликвидированы.

В результате теракта три человека погибли и 14 пострадали, были ликвидированы двое террористов, сообщил позднее Ерликая.