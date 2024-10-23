Москва, 23 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. На севере Москвы реорганизуют часть промзоны «Соколиная Гора». Соответствующий проект утвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Илья Питалев/РИА Новости

«На месте устаревших объектов появится современный квартал по программе комплексного развития территорий», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что реорганизация затонет территории площадью 23,99 га — вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Будённого и железнодорожными путями МЦД-3.

Кроме обновления жилья по программе реновации, утверждено строительство школы, детского сада, культурно-досугового и торгового центра, а также другой инфраструктуры, добавил мэр Москвы.

«Редевелопмент части промзоны «Соколиная Гора» позволит создать комфортные условия для проживания порядка 3,4 тысячи человек и свыше 3 тысяч новых рабочих мест», — отметил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Собянин сообщил, что в Москве продолжается работа по редевелопменту бывших промышленных зон. Так, одной из развивающихся сейчас территорий является бывшая промзона Калошино, расположенная на востоке Москвы. Там запланировано возведение более 4 млн кв. метров недвижимости, в том числе жилые здания и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас на территории уже построены несколько жилых комплексов, детский сад и образовательный комплекс.

Также специалисты преображают территорию бывшей промзоны Люблино, которая находится на юго-востоке столицы. На ней будет создана вся необходимая инфраструктура, включая поликлинику и объекты общественно-делового значения.

Кроме того, запланировано строительство многоэтажных наземных гаражей, расположенных вдоль железной дороги. На данном этапе в эксплуатацию введены жилые дома, школа и два детских сада.