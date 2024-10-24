Геленджик, Краснодарский край, 24 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мать одного из учеников школы искусств рассказала ИА Регнум, что её ребёнка якобы заставили сыграть концерт на кладбище за шоколадку. Школьник является участником детского ансамбля ложкарей.

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16 октября детский ансамбль ложкарей «Скоморохи» из села Пшада Краснодарского края выступал с концертом в доме культуры соседнего села Архипо-Осиповка. Юных музыкантов сопровождали директор школы искусств Наталья Шандыба и пятеро взрослых — родители участников музыкального коллектива. После успешного выступления директор решила отвезти детей на кладбище и провести там концерт, чтобы почтить память основателя пшадской школы искусств Николая Моисеева. Другие взрослые, сопровождавшие юных музыкантов, идею, по словам директора, поддержали.

Однако мать одного из детей Елена заявила, что большая часть этих родителей являются действующими сотрудниками администрации школы искусств и фактически подчинёнными директора, именно поэтому они были не против такого концерта.

«Детей никто не спрашивал, их погрузили в машину и повезли на кладбище! Других родителей, не присутствовавших на концерте, тоже в известность не поставили, минимум три семьи не знали об этом сомнительном мероприятии. После выступления ребятам в благодарность раздали по одной шоколадке. Дети были в расстроенных чувствах и не знали, как реагировать на случившееся», — поделилась женщина в разговоре с ИА Регнум.

По словам Елены, если бы она и другие родители знали о предложении директора, они бы запретили ей везти школьников на кладбище. По её словам, двое юных музыкантов уже приняли решение уйти из оскандалившегося ансамбля. При этом Елена считает, что сейчас ситуацию пытаются замять как в самой школе, так и в Управлении образования Геленджика. Однако Елена сдаваться не намерена и планирует обратиться в прокуратуру Краснодарского края и потребовать дать правовую оценку случившемуся.

Ранее ИА Регнум поговорил с директором пшадской школы искусств имени Николая Моисеева Натальей Шандыбой. Педагог рассказала, что поездка носила воспитательно-патриотический характер и была приурочена ко дню памяти основателя школы. По словам директора, она уже принесла официальные извинения Елене за то, что не получила её согласие на поездку сына.