Вильнюс, 23 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Правительство Литвы одобрило предложение о денонсации российско-литовского соглашения о торговом судоходстве, действующего с 1993 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства сообщений и транспорта Литвы.

Михаил Голенков/РИА Новости

«С учётом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — говорится в представлении ведомства.

После одобрения в правительстве республики документ направят в Сейм (парламент).

Как передавало ИА Регнум, в сентябре власти Литвы разместили оборонительные укрепления «зубы дракона» перед мостом Луизы, который соединяет литовский город с российским Советском. При этом министр тогда пояснил, что мост Луизы является собственностью России, поэтому Литва может установить препятствия только перед мостом. 9 октября укрепления были размещены ещё и на мосту, ведущем в Калининградскую область через Неман.

В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой.