Сыктывкар, 23 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В середине октября в экстренные службы Сыктывкара поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир на улице Морозова. Прибывшие на место врачи скорой помощи нашли на кухне женщину с окровавленными ягодицами, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пострадавшую 41-летнюю Марину К. (имя изменено) срочно госпитализировали в реанимацию республиканской больницы с диагнозом проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением сигмовидной кишки.

«По горячим следам был установлен и задержан 35-летний сожитель женщины Сергей В. (имя изменено). Мужчина отпираться не стал и сознался полицейским, что приревновал возлюбленную, вспылил и ударил её ножом в правую ягодичную область», — рассказал собеседник.

Известно, что ранее Сергей уже был судим. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия). Мужчина задержан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге девушка на почве ревности устроила потоп и порезала ножом своего молодого человека. В отношении женщины составили протокол за «мелкое хулиганство».