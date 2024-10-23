Вашингтон, 23 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) пока не готов предоставить Украине членство и приглашение в свой состав. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью американскому изданию Politico.

IMAGO/Julien Becker/Global Look Press

«На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение. И я не уверен, что ограничение закупок в ЕС действительно поможет в кратчайшие сроки нашим друзьям на Украине или странам альянса, которые испытывают острую нехватку вооружений», — сказал он, комментируя желание ЕС приобретать прежде всего европейское вооружение.

Смит добавил, что вне зависимости от результатов президентских выборов США продолжат поддерживать безопасность в Европе за счёт НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО.

Для России абсолютно недопустимо вступление Украины в НАТО, это не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.