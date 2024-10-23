Казань, 23 октября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в Казани.

Антон Вильчинский / ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.

«Венесуэла — один из давних, надёжных партнёров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнёрства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям» — подчеркнул президент.

Президент РФ отметил рост и объёмы двухсторонней торговли.

Вместе с этим Путин отметил важность финансовой и банковской взаимосвязи Москвы и Каракаса с опорой на расчёты в национальных валютах.

Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября, заявил, что данный саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира. Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

Как передавало ИА Регнум, накануне по итогам расширенного заседания саммита БРИКС была принята Казанская декларация. В преамбуле декларации отмечается важность дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания стратегического партнёрства. Лидеры стран — членов БРИКС также выразили убеждённость, что расширение партнёрства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага.