Москва, 23 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В части Москвы число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием арендных электросамокатов снизилось почти на 50%. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В организации пояснили, что изменения произошли в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД, где в середине лета в тестовом формате ввели дополнительное ограничение скорости на 5 км/ч.

«15 июля в рамках эксперимента мы ввели ограничение скорости самокатов до 20 км/ч в зоне ТТК‑МКАД. По итогу эксперимента количество ДТП с участием электросамокатов в зоне ТТК‑МКАД снизилось на 48%. Чтобы это доказать, ЦОДД проанализировал показатели аварийности с арендными электросамокатами до и во время эксперимента», — отмечено в публикации.

Уточняется, что количество ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами продемонстрировало снижение на 67%.

Как передавало ИА Регнум, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. По словам председателя Думы, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах».

В сентябре прокуратура сообщила, что электросамокатччик из Санкт-Петербурга, сбивший 65-летнюю женщину в июле прошлого года, по решению суда выплатит ей около 1,4 млн рублей компенсации за травмы. В результате наезда женщине были причинены многочисленные травмы, в связи с лечением которых она находилась на больничном более полугода. Долгая реабилитация, отсутствие возможности вести привычный образ жизни и работать причинили петербурженке тяжёлые моральные травмы.