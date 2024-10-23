Нью-Дели, 23 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил участие в саммите БРИКС в Казани из-за встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая состоится 24 октября.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Визит Шольца в Индию продлится три дня и начнётся с участия канцлера в межправительственных консультациях, на которые также приглашены министры и представители бизнеса обеих стран. Руководить индийской делегацией на саммите в Казани далее будет индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар, Моди же вернётся на родину уже 23 октября.

«В четверг ему предстоит другая встреча на высшем уровне — с канцлером Германии Олафом Шольцем, что отражает многовекторность и «стратегическую автономию» Индии — ведущий принцип её внешней политики», — говорится в материале «Коммерсанта».

Личная встреча Моди и Шольца запланирована 25 октября. Ожидается, что лидеры выступят перед участниками 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и пообщаются с журналистами, сообщила пресс-секретарь правительства ФРГ Кристиан Хоффманн.

В сентябре Джайшанкар заявил, что Германии следует проявлять больший интерес к Индо-Тихоокеанскому региону, подобно тому, как это делает Индия в отношении Евро-Атлантики. Он также отмечал, что Индия относит Европейский союз и Германию к ключевым игрокам в сценарии многополярности, который уже просматривается.

Как сообщало ИА Регнум, на полях саммита БРИКС в Казани Моди встретился с российским президентом Владимиром Путиным и пригласил его посетить Нью-Дели в следующем году. Свой второй за последние месяцы визит в Россию индийский премьер назвал доказательством координации и крепкой дружбы двух стран. Путин в ходе переговоров с Моди пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.