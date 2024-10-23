Москва, 23 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Имущество двух сотрудников Радиотехнического института имени Минца на более чем 65 млн рублей арестовано в рамках уголовного дела о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В деле фигурируют исполнительный директор института Вячеслав Лобузько и заместитель главного конструктора Владимир Финкельштейн. По версии следствия, они похитили 130 млн рублей, выделенных на производство опытно-конструкторских работ.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя военных следственных органов о наложении ареста на имущество Лобузько и Финкельштейна, а именно на принадлежащие им квартиры в г. Москве с машиноместами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в 2013 году Минобороны РФ заключило контракт с ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» на общую сумму свыше 2 млрд рублей для исполнения гособоронзаказа. В период с марта 2014-го по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн, как установило следствие, подделали документы и похитили свыше 130 млн рублей при создании и испытании опытного образца военного назначения. Изготовленный образец оказался некачественным.

Лобузько по решению суда поместили под стражу, а Финкельштейна — под домашний арест. Ход расследования контролирует Главное военное следственное управление СК РФ.