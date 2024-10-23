Химки, Московская область, 23 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Учительница из Химок, которая недавно провела урок с дуршлагом на голове и заявила, что является пастафарианкой, — замечательный и спокойный человек, а дети её любят, заявила мать одной из школьниц «Газете.Ru».

РИА Новости/Сергей Пятаков

«Мария Андреевна замечательный педагог! Дети её очень любят. Очень спокойно и доступно объясняет темы. В нашей школе вообще много не хватает учителей, а тут такое золото нам досталось», — сказала она.

Мать заявила, что педагог надела дуршлаг, чтобы привлечь внимание к своему предмету, а её заявления о вере в макаронного бога были обычной шуткой. Она добавила, что после появления в сети фотографий и возмущения части родителей преподавательница была «в подавленном состоянии».

«Вчера, кстати, Мария Андреевна была в очень подавленном состоянии, и мы, и остальные родители очень сильно переживаем за неё и надеемся, что она останется с нами. Её отстранили от занятий, на сколько — узнаем сегодня», — отметила она.

По словам родителя, будет собрана инициативная группа, которая направится прямиком к директору школы для защиты «креативно мыслящей» женщины.

Как передавало ИА Регнум, в октябре по сети распространилось видео с учителем-квадробером в Красноярске. Бывший учитель физики в ходе уроков прыгал по классу как собака, а в свободное время гавкал на других собак.

В 2016 году житель Москвы Андрей Филин сфотографировался на водительские права в необычном головном уборе — вязаном дуршлаге. Уточнялось, что сотрудники ГИБДД не смогли отказать Филину, который, по их мнению, является представителем религиозной общины пастафариан, ведь в противном случае они бы нарушили закон.