Наро-Фоминск, Московская область, 23 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Мужчина, за драку с которым был задержан рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, оказался сотрудником Росгвардии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Мужчина, с которым подрался Алексей Долматов — сотрудник Росгвардии. В этот день он был не при исполнении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тот день мужчина изрядно выпил, что могло спровоцировать дальнейший конфликт.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. Адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг эту версию.

Позже была названа ещё одна возможная причина драки. Пострадавшие сообщили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане. Хозяйка банного комплекса рассказала, что Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей.

В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за того, что музыканта снимали на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить свой визит в секрете.