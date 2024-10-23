Москва, 23 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Пенсионерка с ником баба Маша, которая вела популярный видеоблог в TikTok, умерла в возрасте 98 лет. Об этом её близкие сообщили в Telegram-канале Baba. Masha.1926.

Кадр из соцсети

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — говорится в сообщении от 22 октября.

Других подробностей родственники блогера не привели.

Двумя днями в Telegram-канале появилось видео, в котором баба Маша рассказала, что заболела. Она призналась, что чувствовала себя очень плохо, но приехавший на вызов медик ей помог.

Первое видео для TikTok баба Маша записала в 2021 году. Сначала пенсионерка рассказывала о своей жизни, пела песни. Потом в блоге появились рецепты. В ходе прямых эфиров бабушка общалась с подписчиками. На её страницу подписались более 3 млн человек.