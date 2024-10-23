* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 23 октября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Экс-советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексей Арестович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в соцсети фото украинской семьи, на котором была замечена свастика.

Фотографию Арестович опубликовал в дополнение к своему рассказу о том, как украинские власти не сразу выдали квартиру семье, в которой погибли на фронте два брата. При этом внимание пользователей соцсетей привлекла свастика, которую можно увидеть на полке за стоящим мужчиной. При этом на верхней полке над свастикой располагаются несколько икон.

Пользователи Сети в комментариях под публикацией раскритиковали политика за фотографию с нацистской символикой.

Как передавало ИА Регнум, украинские политики неоднократно попадались на публикации фотографий с нацистской символикой. Так, в июне 2022 года глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале фото, на котором на нашивке его охранника видна эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Однако позже Зеленский удалил это фото. В октябре того же года занимавший тогда должность главкома ВСУ Валерий Залужный опубликовал в соцсетях собственное фото, где на его руке надет браслет с нацистской символикой.

В феврале 2023 года на оглашении послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, пользуясь названиями немецких нацистов и нанося свастики на свою бронетехнику. Глава государства напомнил, как одна из бригад ВСУ получила название дивизии гитлеровской армии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных акциях против партизан нескольких европейских стран.