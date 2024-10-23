Вашингтон, 17 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Военная и финансовая помощь стран Запада Украине не в состоянии предотвратить продвижение Вооружённых сил России, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV.

Евгений Биятов/РИА Новости Американский бронетранспортёр M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артёмовском военнослужащими ВС России

Он напомнил, что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники.

«Это абсолютно не помогло. Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днём они освобождают всё больше и больше территорий», — сказал он.

При этом новый пакет помощи США Киеву в размере 300 млн долларов не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ, добавил Дэвис, поскольку Россия имеет колоссальное преимущество на фронте.

Как передавало ИА Регнум, в докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс говорится, что Россия добивается успехов в конфликте на Украине с конца 2023 года. Кроме того, на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада. Россия значительно нарастила оборонную промышленность, возросло производство дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений. При необходимости, по словам Хейнс, это позволит РФ выдержать длительный и интенсивный военный конфликт.

Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine. Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и европейские члены НАТО, вместе взятые.

Запад не может тягаться с российским оборонно-промышленным комплексом по производственному потенциалу, что грозит пагубными последствиями для его военного господства, считают авторы издания.