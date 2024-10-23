Наро-Фоминск, Московская область, 23 октября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Инцидент произошёл рано утром 23 октября в Подмосковье.

РИА Новости/Владимир Трефилов Рэпер Гуф

Долматов и его оппонент Михаил Мартьянов устроили перепалку около одной из бань в Апрелевке, где музыкант отдыхал вместе с друзьями, сказано в публикации.

Мартьянов заявил, что рэпер приставал к его сестре. Адвокат Долматова Сергей Жорин эту информацию опроверг.

На опубликованных кадрах видно, что, предположительно, рэпер в течение двух минут нанёс своему оппоненту несколько ударов рукой и ногой. Ответных ударов на представленных кадрах нет.

Кроме того, оппоненты, судя по видеозаписи, обменялись резкими высказываниями.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Долматова задержали в Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист, по некоторым данным, приставал.

Мартьянов, по его словам, заступился за свою сестру. После потасовки он снял побои и написал заявление в полицию. Правоохранители задержали обоих участников конфликта, отмечалось в публикациях.