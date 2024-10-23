Москва, 23 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Вопрос о необходимости удаления зуба или даже нескольких решается врачом-стоматологом и пациентом с учётом состояния здоровья последнего, заявил ИА Регнум главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

Кирилл Брага/РИА Новости

Так специалист прокомментировал информацию о том, что жительница подмосковного Одинцова скончалась вскоре после того, как удалила сразу 12 зубов.

По словам Янушевича, делать однозначный вывод о том связана ли смерть пациентки со стоматологической операцией нельзя, так как нет результате судебно-медицинской экспертизы. Эксперт объяснил, что существуют достаточно чёткие показания к любому удалению зуба, даже одного.

«Они определяются в зависимости от заболевания и возможности сохранения данного зуба, а также наличия других заболеваний. Если таких зубов окажется12,15,20, то доктор должен будет их удалить», — объяснил Янушевич.

Он также отметил, что врач-стоматолог всегда должен исследовать общее состояние пациента. Это обычно отображается в виде сбора анамнеза, а также в случае любых хирургических вмешательств проведением необходимыъ исследований как лабораторных (клинический, биохимический анализы крови, коагулограмма и другие), так и инструментальных и консультатившых со специалистами. Всё это важно перед хирургическим вмешательством для оценки эффективности и безопастности проведения манипуляции, объяснил врач.

Помимо этого Янушевич посоветовал пациентам ответственно подходить к вопросу выбора стоматологических клиник и врачей.

«Любой пациент руководствуется своими предпочтениями, но клиника должна обладать лицензией. Врач должен иметь сертификат, который определяет возможность тех или иных видов хирургических вмешательств в полости рта. И, конечно, вопросы, связанные с таким масштабным вмешательством должны решаться пациентом и врачом совместно. Врач оценивает риски, пациент решает, готов ли он к ним. Не могу однозначно говорить, что в данном случае следствием смерти стало удаление такого количества зубов, поскольку не имею результатов судебно-медицинской экспертизы», — заключил главный внештатный стоматолог Минздрава.

В свою очередь врач-имплантолог Илья Усачев рассказал ИА Регнум, что в медицинской практике бывают и случаи одновременного удаления всех 32 зубов. Как правило такое масштабное хирургическео вмешательство требуется при тяжелой степени атрофии костной ткани.

«Такой большой объём комфортнее всего для пациента и врача проводить под седацией, то есть под наркозом общим. Под контролем анестезиолога, предварительно под антибиотиками во время и после удаления зубов. Наблюдение после операции обязательно в течение недели», — рассказал врач.

При этом советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич выступил в целом против удаления большого количества зубов в одно время даже с применением общего наркоза. Он объяснил, что чем больше зубов удаляется за один раз, тем сильнее токсическая нагрузка на организм именно из-за анестезии.

«Если есть возможность, то лучше избежать общей анестезии и применить местную, классическую. Она намного легче переносится и контролируются, потому что бывают ситуации, когда мы не всегда мы знаем полный спектр заболеваний пациента, результаты всех обследований и так далее», — отметил имплантолог.

Однако даже местная анестезия имеет побочные действия, например, в ней есть токсический компонент, который воздействует на сердечно-сосудистую систему рассказал Тумашевич.

«Если сердечно-сосудистая система слабая, особенно после ковидов, то бывают дополнительные отсроченные кровотечения, скрытые кровотечения. И дополнительные травмы в виде удаления зубов в принципе не способствует заживлению данного участка, что может привести к летальному исходу, — добавил врач.

Чтобы избежать рисков и осложнений перед операцией важно сдалть анализы, но не всегда клиники запрашивают их. Это чисто коммерческий подход, а не медицинский, так как многие клиники готовы рискнуть из-за высокой конкуренции, подчеркнул Тумашевич.

Существуют и другие обстоятельства, когда пациенту могут провести операцию без необходимых результатов исследования, — например, когда пациенту необходима процедура как можно скорее, и человек сам не готов ждать неделю, чтобы сдать все анализы и получить результаты.