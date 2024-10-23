Москва, 23 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Россия не рассматривает приглашение Украины в НАТО в качестве предмета переговоров, заявила 23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеграм-канал «МИД России»

Именно стремление киевского режима присоединиться к данному военному блоку в ущерб безопасности России и стало одной из причин кризиса на Украине, отметила Захарова на брифинге МИД.

«Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем. Именно стремление Украины в альянс в ущерб безопасности нашей страны стало, наряду с террором в отношении русского, русскоязычного населения Донбасса, да и вообще с террором, одной из первопричин украинского кризиса и начала специальной военной операции», — заявила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины, перенос боевых действий «на территорию России» и «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Для России абсолютно недопустимо вступление Украины в НАТО, это не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Зеленский, терпящий поражение на поле боя, делает ставку на прямое столкновение НАТО и России, подчёркивал дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.