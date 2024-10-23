Вашингтон, 23 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. По паритету покупательной способности (ППС) ВВП России составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП, опубликованного на сайте организации.

Global Look Press

Фонд пересчитал доли в мировой экономике по итогам нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. В итоге доля России в мировом ВВП увеличилась с 2,9% до 3,55%. В результате такого изменения Россия вышла на четвёртое место, обогнав Японию на 0,17%. Прогноз экономического роста РФ в 2025 году был также увеличен на 0,2%.

Согласно докладу, в первой тройке оказались Китай, США и Индия.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МВФ пересмотрел свой прогноз роста российской экономики в 2024 году, повысив его до 3,6%. При этом прогноз МВФ на 2025 год, напротив, был снижен на 0,2% и составил 1,3%. Фонд объясняет это замедлением частного потребления и инвестиций.

Российские предприятия, пришедшие на смену иностранным, действуют более эффективно и способствуют заметному росту ВВП РФ, подчёркивал 11 сентября президент России Владимир Путин. По его словам, в ответ на ограничение ввоза промышленной продукции отечественный бизнес подхватывает определённые направления работы.

24 сентября глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.