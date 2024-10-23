Москва, 23 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Правительство России будет продолжать осуществление контроля за ситуацией с ценами на сливочное масло, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с участием производителей, переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Как отметил заместитель председателя правительства, для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», — подчеркнул Патрушев.

Среди таких мер он указал, в частности, льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, КАПЕКСы. Кроме того, есть меры в рамках «объединённой» субсидии.

Таким образом, отметил вице-премьер, правительство прилагает максимум усилий для того, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки.

Патрушев также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Это позволяет обеспечивать его полную прослеживаемость — вплоть до момента покупки, что в свою очередь даёт возможность следить за всей цепочкой ценообразования.

В ходе совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

Ранее в октябре Росстат опубликовал данные, согласно которым цены на сливочное масло в России выросли с начала года почти на 20%. Кроме того, в середине октября появились сообщения, что крупные производители сокращают выпуск продукции или вовсе приостанавливают отгрузку. В Минсельхозе заверили, что дефицита масла нет. По информации министерства, рост цен связан в том числе со значительным увеличением потребления молочной продукции, а также ростом производства продуктов с использованием сливочного масла.