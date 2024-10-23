Иркутск, 23 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Иркутской области троих подростков арестовали за попытку поджечь два бомбардировщика Вооружённых сил России, сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации указано, что фигурантами уголовного дела о подготовке теракта стали двое парней в возрасте 17 лет и один юноша в возрасте 15 лет. Подростков подозревают в попытке проникнуть на закрытую территорию аэродрома в Усольском районе Иркутской области для поджога двух бомбардировщиков Ту-22М.

«Брат одного из задержанных весной 2024 года ушел на специальную военную операцию», — добавили авторы публикации.

Несовершеннолетние были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 18 сентября 2024 года, затем их отправили в СИЗО. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, ранее на авиабазе в Омске подростки подожгли вертолёт Ми-8. Молодые люди проникли ночью на территорию авиабазы, бросили в вертолёт «коктейль Молотова», а затем попытались сбежать, однако скрыться с места преступления им не удалось. Заказ на уничтожение вертолёта подростки получили через мессенджер

10 июля сотрудники ФСБ России предотвратила теракт украинской разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Сотрудник украинских спецслужб через мессенджеры WhatsАpp и Telegram вышел на проходящего военную службу на корабле россиянина, которого методами психологического воздействия склонял к теракту.