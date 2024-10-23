Хельсинки, 23 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В ноябре на полигоне Роваярви, который находится в 100 км от границы с Россией, пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Об этом сообщили в министерстве обороны Финляндии.

NATO

Манёвры Lightning Strike 24 будут проводится под руководством Академии сухопутных войск в районах Роваярви и Рованиеми с 4 по 28 ноября 2024 года.

«Эти учения являются частью серии учений Dynamic Front 25, проводимых под руководством США на территории пяти стран и являющихся крупнейшей серией артиллерийских учений НАТО, когда-либо проводившихся в Европе», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве также добавили, что Роваярви предоставит альянсу «замечательную возможность» для отработки дальнобойного огня.

«Цель учений ― повысить нашу меткость», — сообщили в минобороны.

Для участия привлекут около 3,6 тыс. военнослужащих — из Финляндии, США, Великобритании, Швеции, Эстонии и Франции.

Всего в манёврах Dynamic Front 25, проводимых в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше, примут участие 5 тыс. военных из 28 стран Североатлантического альянса.

Как сообщал ИА Регнум, 10 сентября страны Североатлантического альянса начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени. В общей сложности предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга.

С 9 по 20 сентября учения проходили на территории Германии. В ходе манёвров отработали взаимодействие частей на стратегическом, а также оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций. 30 сентября учения стартовали в Греции.

21 июля Вооружённые силы Финляндии и пограничная служба страны начали проводить учения рядом с государственной границей России. В них приняли участие около 1,7 тыс. человек и 300 единиц техники. Также в учениях задействовали авиацию. Заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин заявил, что эти учения рассматривают как часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы.

С 14 октября НАТО начало масштабные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В манёврах в Европе задействовали 2 тыс. военных с восьми авиабаз из 13 стран. В них также примут участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеголовки. Учения продлятся две недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масштабные ядерные учения Steadfast Noon стран НАТО ведут к нагнетанию напряжённости в рамках развития украинского конфликта.